15 февраля 2026 в 20:00

Метель парализовала участок трассы М-5

Из-за непогоды участок трассы М-5 закрыли для грузовиков и автобусов

Автомобильный затор на трассе М-5 из-за снегопада
Участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля Челябинской области до границы с Башкортостаном закрыт для грузовых автомобилей и автобусов до утра 16 февраля, сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» в Telegram-канале. Решение принято из-за ухудшения погодных условий.

Вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, — сообщили в ведомстве.

Тем временем в Мурманской области сотни автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за мощной метели и поломки дорожной техники. Основной затор образовался на пути из Териберки в Мурманск, в районе перевала Эривейв.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели Москву ждут аномальные снегопады, вызванные Балканским циклоном. Он пояснил, что уже в понедельник высота снежного покрова в городе увеличится на 11 сантиметров.

Метель парализовала участок трассы М-5
