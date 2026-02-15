Метель парализовала участок трассы М-5

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля Челябинской области до границы с Башкортостаном закрыт для грузовых автомобилей и автобусов до утра 16 февраля, сообщила пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Урал» в Telegram-канале. Решение принято из-за ухудшения погодных условий.

Вводится временное ограничение движения для автобусов и маршрутных такси, осуществляющих перевозки на пригородных и междугородних маршрутах, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов, — сообщили в ведомстве.

Тем временем в Мурманской области сотни автомобилей оказались заблокированы на трассе из-за мощной метели и поломки дорожной техники. Основной затор образовался на пути из Териберки в Мурманск, в районе перевала Эривейв.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале недели Москву ждут аномальные снегопады, вызванные Балканским циклоном. Он пояснил, что уже в понедельник высота снежного покрова в городе увеличится на 11 сантиметров.