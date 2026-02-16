Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 04:10

Две европейские страны поставили в Россию рекордное количество вина

РИАН: Франция и Польша в 2025 году поставили рекорд по экспорту вина в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На фоне общего снижения экспорта из ряда ведущих европейских стран Франция и Польша по итогам прошлого года обновили многолетние максимумы по экспорту вина в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Безусловными лидерами винного импорта из ЕС в РФ остаются Италия и Латвия, хотя объем их поставок в денежном выражении сократился на 16% (до €207,4 млн) и на 12% (до €106,7 млн) соответственно.

Главным сюрпризом стала Польша, которая впервые в истории наблюдений поднялась на третью строчку рейтинга, вытеснив Испанию. Варшава отправила в Россию вина на рекордные €70,8 млн, что на 21% превышает показатели предыдущего года.

Почти вплотную к полякам приблизилась Франция, чей экспорт подскочил в 5,1 раза, достигнув максимального значения с 2017 года — €34,4 млн. Этот рывок позволил Парижу впервые с 2021 года войти в пятерку ведущих поставщиков Евросоюза. Замыкает пятерку Португалия (€34 млн), которая, напротив, сократила отгрузки на 18%.

Ранее стало известно, что Грузия с января по сентябрь 2025 года экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина. Этот объем оказался на 19,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Год назад объем экспорта составлял 53,6 тыс. тонн.

вино
Россия
Франция
Польша
