Поставки вина из Грузии в Россию резко сократились Экспорт грузинского вина в Россию за три квартала сократился на 19,1%

Грузия с января по сентябрь 2025 года экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина, передает Национальная служба статистики страны. Этот объем оказался на 19,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Год назад объем экспорта составлял 53,6 тыс. тонн. В денежном выражении поставки достигли $120,2 млн (9,6 млрд рублей) против $146,9 млн (11,6 млрд рублей) годом ранее.

Всего Грузия поставила за рубеж вина на сумму $189,9 млн (15,2 млрд рублей), что составило 3,7% от общего объема экспорта страны. По сравнению с прошлым годом экспорт натуральных вин на мировые рынки снизился на 11,5%.

Ранее стало известно, что Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть, достигнув минимального показателя с апреля текущего года. Отечественные компании импортировали вина из Грузии на $13,7 млн (около 1,1 млрд рублей) против $16,8 млн (около 1,4 млрд рублей) в июле.

