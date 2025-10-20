Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 16:04

Поставки вина из Грузии в Россию резко сократились

Экспорт грузинского вина в Россию за три квартала сократился на 19,1%

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузия с января по сентябрь 2025 года экспортировала в Россию 43,4 тыс. тонн вина, передает Национальная служба статистики страны. Этот объем оказался на 19,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Год назад объем экспорта составлял 53,6 тыс. тонн. В денежном выражении поставки достигли $120,2 млн (9,6 млрд рублей) против $146,9 млн (11,6 млрд рублей) годом ранее.

Всего Грузия поставила за рубеж вина на сумму $189,9 млн (15,2 млрд рублей), что составило 3,7% от общего объема экспорта страны. По сравнению с прошлым годом экспорт натуральных вин на мировые рынки снизился на 11,5%.

Ранее стало известно, что Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть, достигнув минимального показателя с апреля текущего года. Отечественные компании импортировали вина из Грузии на $13,7 млн (около 1,1 млрд рублей) против $16,8 млн (около 1,4 млрд рублей) в июле.

До этого стало известно, что министры энергетики стран Евросоюза 20 октября могут принять законопроект о полном запрете импорта газа из России. Инициаторы законопроекта считают, что у Венгрии и Словакии было достаточно времени, чтобы найти другие источники газа. Они сильно зависят от российских энергоносителей.

экспорт
Грузия
Россия
вина
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят «умные» стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.