24 сентября 2025 в 08:40

Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки

Грузия сократила поставки вина в Россию до $13,7 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть, достигнув минимального показателя с апреля текущего года, следует из данных грузинской таможни. Российские компании импортировали грузинского вина на $13,7 млн (около 1,1 млрд рублей) против $16,8 млн (около 1,4 млрд рублей) в июле, передает РИА Новости.

Общий экспорт грузинского вина в другие страны в августе снизился на 15,5%, составив $20,1 млн (около 1,6 млрд рублей). Несмотря на падение спроса, Россия остается основным мировым потребителем грузинского вина, опережая Польшу ($1,4 млн, или 117 млн рублей) и Украину ($986,3 тыс., или 82 млн рублей).

За восемь месяцев 2025 года поставки грузинского вина в Россию составили $103,3 млн, что на четверть ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Доля российского рынка в грузинском винном экспорте сократилась до 62,4% против 69,2% годом ранее.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2025 года Китай удвоил импорт российского вина, превысив $1,2 млн (99,6 млн рублей) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, таким образом Китай стал крупнейшим покупателем российского вина в этом году.

