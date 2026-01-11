Подростков-вандалов из-за граффити на стене дома заставили убирать снег РЕН ТВ: подростков в Москве заставили убирать снег за граффити на стене дома

В Москве троих подростков, разрисовавших стену жилого дома, ждало наказание в виде чистки снега, пишет РЕН ТВ. После циклона «Фрэнсис» им пришлось взять в руки лопаты вместо баллончиков с краской.

Случай произошел на 9-й Парковой улице. Подростки, вооруженные краской и перчатками, оставили на фасаде дома рисунок, но были задержаны местными жителями, которые даже применили перцовый баллончик. На место инцидента вызвали родителей, а взрослые договорились об альтернативном наказании, чтобы избежать обращения в полицию.

Поймали всех троих, краску и баллончики отобрали! Вот кто портит стены домов и в подъездах, — рассказал управдом в беседе с телеканалом.

В итоге конфликт разрешили миром: юные граффитисты несколько дней будут расчищать двор от последствий снегопада. Такой подход стал для них уроком ответственности за свои поступки.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который ударил 13-летнего подростка в воронежском сквере. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Причиной, по словам очевидцев, стал брошенный снежок.