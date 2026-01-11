Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 21:19

Россиянин погиб в лобовом столкновении иномарок

В лобовом ДТП на трассе Аромашево — Вагай в Тюменской области погиб пассажир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В лобовом столкновении иномарок на трассе в Тюменской области погиб пассажир автомобиля Nissan, 61-летний житель Нефтеюганска, сообщили в региональной Госавтоинспекции. Авария произошла 11 января на 93-м километре автодороги Аромашево — Вагай.

На региональной автодороге столкнулись Toyota Camry и Nissan. Предварительно, водитель Toyota не справился с управлением автомобилем, машина въехала в дорожное ограждение, после чего ее отбросило на встречную полосу. <...> Водитель Toyota доставлен в больницу, — говорится в сообщении.

Ранее две легковушки столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате чего пострадали девять человек. Пятеро пострадавших — дети. Все транспортные средства получили значительные повреждения. Спасатели оперативно оградили зону аварии, отключили аккумуляторы поврежденных машин и помогли транспортировать раненых в кареты скорой помощи.

До этого в Октябрьском районе Улан-Удэ водитель Lexus не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку. За рулем был 23-летний молодой человек со стажем вождения 1,5 года. В результате аварии пострадали два человека: 16-летняя школьница и 61-летняя женщина. Они были доставлены в медицинское учреждение.

