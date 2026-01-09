Атака США на Венесуэлу
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта закуска из печеных перцев выглядит эффектно, готовится просто и всегда вызывает восторг у гостей. В винных барах и гастромаркетах за нее просят немалые деньги, но дома такие печеные перцы получаются ничуть не хуже, а иногда даже вкуснее. Запекаем половинки, начиняем и даем им «созреть» в ароматном маринаде.

Ингредиенты: сладкий болгарский перец — 5-6 шт., брынза — 150 г, творожный сыр — 100 г, чеснок — 1-2 зубчика, прованские травы — 1 ч. л., оливковое масло — 100 мл, яблочный уксус — 1-2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление: перцы разрежьте пополам, удалите семена и запекайте при 180 °C около 40–50 минут до мягкости и легкой румяности. Дайте им немного остыть. Для начинки смешайте брынзу, творожный сыр, мелко нарезанный чеснок и прованские травы до однородной массы. Начините этой смесью половинки запеченных перцев. Выложите перцы в контейнер, залейте оливковым маслом, добавьте яблочный уксус, щепотку специй и оставьте мариноваться минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Подавайте перчики на поджаренном хлебе или брускеттах — это идеальная закуска к вину, которая исчезает со стола первой.

Ранее мы готовили мировую закуску из трех ингредиентов. Смешивается за 5 минут, а получается просто огонь.

перцы
сыр
закуски
вино
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
