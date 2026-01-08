Мировая закуска из трёх ингредиентов: смешивается за 5 минут, а получается — просто огонь

Готовим мировую закуску из оливок, черри и моцареллы. Она выручает в любой ситуации, когда нужно быстро и без лишних усилий подать что-то эффектное. Она отлично оживляет повседневный ужин и уверенно смотрится на праздничном столе. Яркий вкус, простые продукты и минимум времени — идеальное сочетание.

Ингредиенты: оливки без косточек — 75 г, помидоры черри — 6–8 шт., моцарелла мини — 100 г, фиолетовый лук — 1 небольшой, чеснок — 1 зубчик, острый красный перец — по вкусу, оливковое масло — 1–2 ст. л.

Приготовление: оливки при необходимости крупно нарежьте. Лук нарежьте очень мелко, чеснок измельчите. Помидоры черри разрежьте пополам, шарики моцареллы оставьте целыми. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте острый перец, полейте оливковым маслом и тщательно перемешайте. Оставьте закуску настояться минимум на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. При желании можно подавать сразу.

