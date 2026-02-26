Печень по-французски, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная

Если в семье к печени относятся настороженно — этот вариант меняет всё. Без горечи, без сухости, с сочной «шубкой» и аппетитной сырной корочкой — блюдо исчезает со стола первым. Помидоры дают сок, сыр образует аппетитную корочку, а печень остаётся нежной и действительно «по-французски» роскошной.

Нежные кусочки печени под слоем лука и свежих помидоров получаются мягкими и ароматными. Минимум подготовки — и на выходе полноценное горячее, которое подходит и для будничного ужина, и для гостей.

Ингредиенты: говяжья печень — 350 г (можно заменить куриной или свиной), репчатый лук — 2 шт., помидоры — 2 средних, чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2 ст. л., твёрдый сыр — 100 г, растительное масло — для формы, соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Печень нарезаю порционными кусочками, при необходимости удаляю плёнки и слегка отбиваю, чтобы стала мягче. Лук режу тонкими полукольцами, помидоры — кружочками. В форму, смазанную маслом, выкладываю слой печени, солю и перчу, сверху распределяю лук, затем ломтики помидоров. Майонез смешиваю с измельчённым чесноком и аккуратно наношу тонким слоем поверх овощей, посыпаю тёртым сыром. Запекаю при 180 °C около 25–30 минут до румяной корочки. Подаю горячей — с картофелем, рисом или просто со свежим хлебом.

