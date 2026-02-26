Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 06:46

Как шакшука, только намного проще: завтрак из яиц и жареных помидоров

Фото: D-NEWS.ru
Готовим завтрак из яиц и жареных помидоров. Получается, как шакшука, только намного проще! Это блюдо станет вашим спасением, когда хочется чего-то сытного, яркого и полезного.

Для приготовления понадобится: 3–4 крупных спелых помидора, 3–4 яйца, 1–2 зубчика чеснока, соль, черный перец, свежая зелень.

Рецепт: помидоры нарежьте крупными кубиками или дольками. В сковороде разогрейте масло, выложите помидоры и жарьте на среднем огне 5–7 минут, пока они не пустят сок и не станут мягкими. Добавьте мелко рубленый чеснок, соль и перец, перемешайте и прогрейте еще минуту. Ложкой сделайте в томатной массе небольшие углубления по количеству яиц. Аккуратно вбейте в каждое углубление по яйцу. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут. Снимите с огня, посыпьте свежей рубленой зеленью и подавайте прямо в сковороде с кусочком хрустящего хлеба для макания.

Ранее стало известно, как приготовить завтрак из яиц и лаваша.

Проверено редакцией
