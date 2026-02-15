Готовлю в рабочие будни и не ломаю голову над завтраком: просто выливаю яйца на лепешку — и сыта до обеда

Готовлю этот хрустящий сэндвич в рабочие будни и не ломаю голову над завтраком. Трачу не больше 10 минут. Просто выливаю яйца на лепешку — и сыта до обеда.

Для приготовления понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 2 яйца, 2-3 ломтика ветчины, соль, черный перец, щепотка сушеных трав (по желанию).

Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте маслом. Положите на сковороду лист лаваша — он должен покрыть дно. В миске взбейте яйца со щепоткой соли и перца. Вылейте яичную смесь прямо на лаваш в сковороде, равномерно распределяя ее ложкой. Подождите 1–2 минуты, пока яйца слегка схватятся. Разложите сверху ломтики ветчины. С помощью лопатки аккуратно сложите лаваш пополам, накрывая ветчину. Прижмите его и жарьте еще 1–2 минуты с каждой стороны до легкого подрумянивания лаваша и полной готовности яиц внутри. Переложите на тарелку, при желании посыпьте зеленью или сыром.

