04 февраля 2026 в 05:46

Жарю творог с яйцами — получается вкуснотища: питательный белковый завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Жарю творог с яйцами — получается вкуснотища. Этот питательный завтрак настоящий белковый взрыв, идеально подходящий для тех, кто ведет активный образ жизни или просто хочет сытно и полезно начать утро.

При жарке творог приобретает новую, интересную текстуру — он становится зернистым, слегка подрумяненным и очень ароматным.

Для приготовления понадобится: 300 г творога (лучше рассыпчатого, 5–9%), 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, черный перец, свежая зелень. Творог можно слегка размять вилкой, если он слишком влажный. Сыр натрите на терке. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выложите творог и обжаривайте его, периодически помешивая, 5–7 минут, пока он не станет рассыпчатым и слегка не подрумянится. Яйца взбейте в миске с щепоткой соли и перца. Равномерно вылейте яйца на творог в сковороде. Не перемешивайте сразу, дайте яйцам немного схватиться, как при приготовлении омлета. Затем аккуратно перемешайте всю массу лопаткой. Когда яйца будут почти готовы, добавьте тертый сыр и мелко нарезанную зелень. Быстро перемешайте и прогрейте еще минуту, пока сыр не начнет таять. Сразу снимите с огня. Подавайте горячим.

Ранее стало известно, как приготовить быстрый творожный пирог на сковороде.

