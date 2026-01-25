Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово

Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово

Быстрый творожный пирог на сковороде — находка для завтраков и тех, кто хочет порадовать семью сладким десертом, но не имеет времени или возможности пользоваться духовкой.

Пирог получается очень нежным, влажным и пористым внутри благодаря реакции творога и кефира с содой, а снаружи покрывается румяной, слегка поджаристой корочкой. В его приготовлении все просто: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово!

Вам понадобятся: 250 г творога любой жирности, 2 яйца, 100 мл кефира, 3–4 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды (не гасить), 6–8 ст. л. муки (около 150 г), растительное масло для жарки. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйца, кефир, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Постепенно всыпайте муку. Тесто должно получиться густым и медленно стекать с ложки. Хорошо разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Вылейте все тесто в сковороду, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 7–8 минут, пока верх не «схватится» и не станет матовым. Затем аккуратно переверните пирог. Жарьте еще 5–7 минут под крышкой до полной готовности.

Ранее стало известно, как приготовить пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки.