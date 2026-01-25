Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 13:28

Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Быстрый творожный пирог на сковороде — находка для завтраков и тех, кто хочет порадовать семью сладким десертом, но не имеет времени или возможности пользоваться духовкой.

Пирог получается очень нежным, влажным и пористым внутри благодаря реакции творога и кефира с содой, а снаружи покрывается румяной, слегка поджаристой корочкой. В его приготовлении все просто: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово!

Вам понадобятся: 250 г творога любой жирности, 2 яйца, 100 мл кефира, 3–4 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды (не гасить), 6–8 ст. л. муки (около 150 г), растительное масло для жарки. В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйца, кефир, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Постепенно всыпайте муку. Тесто должно получиться густым и медленно стекать с ложки. Хорошо разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Вылейте все тесто в сковороду, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 7–8 минут, пока верх не «схватится» и не станет матовым. Затем аккуратно переверните пирог. Жарьте еще 5–7 минут под крышкой до полной готовности.

Ранее стало известно, как приготовить пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки.

Проверено редакцией
Читайте также
Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество
Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Португальская пикада из копченой рыбы: нежнейшая закуска! Подаю с маслом чили — восторг
Общество
Португальская пикада из копченой рыбы: нежнейшая закуска! Подаю с маслом чили — восторг
Нож как новенький за 5 минут: как заточить лезвие с помощью обычной газеты
Общество
Нож как новенький за 5 минут: как заточить лезвие с помощью обычной газеты
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
Общество
Замешиваю творог, манку и ваниль — выливаю в форму. Венский пирог «Ванильная сказка», нежный и влажный, готов через час
Банка персиков и простое тесто на молоке: пирог-перевертыш — просто классный
Общество
Банка персиков и простое тесто на молоке: пирог-перевертыш — просто классный
пироги
рецепты
творог
простые рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
Быстрый творожный пирог на сковороде: смешиваем ингредиенты, обжариваем с двух сторон — и готово Быстрый творожный пирог на сковороде — находка для завтраков и тех, кто хочет порадовать семью сладким десертом, но не имеет времени или возможности пользоваться духовкой.
250 г творога любой жирности
2 яйца
100 мл кефира
3-4 ст. л. сахара
щепотка соли
1/2 ч. л. соды (не гасить)
6-8 ст. л. муки (около 150 г)
растительное масло для жарки
>
В глубокой миске разомните творог вилкой. Добавьте яйца, кефир, сахар, соль и соду. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Постепенно всыпайте муку. Тесто должно получиться густым и медленно стекать с ложки.
Хорошо разогрейте сковороду, добавьте немного масла. Вылейте все тесто в сковороду, разровняйте лопаткой. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 7-8 минут, пока верх не «схватится» и не станет матовым.
Затем аккуратно переверните пирог. Жарьте еще 5-7 минут под крышкой до полной готовности.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной
«В этом парадокс»: политолог о перспективах встречи Путина и Зеленского
«Память о нем живет»: Володин отметил вклад Высоцкого в культуру
В США узнали об обсуждении силового сценария в Донбассе на переговорах
«Стратегическое место»: в Кремле объяснили важность Гренландии
«Обоюдная зависимость»: Песков раскрыл правду об отношениях с Европой
«Страдает вся система»: Песков указал на большую проблему политиков в ЕС
Обломки БПЛА упали на школу в Краснодарском крае
«Кормящего и дающего»: Песков заявил, что Киев готов кусать любую руку
Водитель автобуса вызвал саперов из-за напугавшей пассажиров коробки
В Кремле объяснили важность встречи Путина с Уиткоффом
«Мы с самого начала говорили»: Песков о темпах переговоров по Украине
США наказали Канаду после критики в Давосе
Песков объяснил, почему США «гонят» переговоры по Украине
Наступление ВС РФ на Харьков 25 января: гибель трех групп, что у Волчанска
Россиян предупредили о схеме мошенничества с «работающей» версией WhatsApp
ВСУ атаковали российский регион беспилотниками и снарядами
«Головная боль»: Песков предрек Канаде большие трудности
В Кремле объяснили, в чем кроется квинтэссенция урегулирования на Украине
Подросток вышел из себя и выстрелил в лицо пассажиру автобуса
Дальше
Самое популярное
Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус
Общество

Для тех, кто проспал: конвертики «Ветчина-сыр» в лаваше. Два в одном — вкусный завтрак и перекус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.