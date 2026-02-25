Если у вас есть 2 картофелины и 1 яйцо — готовьте эти крокеты, они вкуснее ресторанных блюд

Ищете способ накормить семью чем-то вкусным и простым? Эти картофельные крокеты станут хитом! Дети их обожают, а готовятся они из самых простых ингредиентов.

Отвариваю 2–3 картофелины в подсоленной воде до готовности, сливаю воду и делаю однородное густое пюре без комочков. В теплую картофельную массу добавляю один яичный желток, 1 ст. л. сливочного масла и приправу из трав по вкусу, тщательно вымешиваю до гладкости. Из полученного теста формирую аккуратные шарики.

Отдельно слегка взбиваю в пену оставшийся яичный белок. Каждый картофельный шарик обваливаю сначала в муке, затем окунаю во взбитый белок и, наконец, панирую в панировочных сухарях, чтобы получилась плотная хрустящая корочка. Обжариваю крокеты в хорошо разогретом подсолнечном масле до румяного золотистого цвета со всех сторон. Готовые крокеты выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

