24 февраля 2026 в 18:35

Кинула картошку в пакет, добавила масло и прованские травы, потрясла и в духовку: готова закуска на компанию — не сравнится с фастфудом

Беру картошку, масло и прованские травы — и готовлю ароматную закуску прямо в духовке, используя обычный пакет. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для большой компании или быстрого перекуса. Его необычность в том, что не нужно пачкать миски и разделочные доски: все ингредиенты смешиваются прямо в пакете, а картофель пропитывается специями равномерно и быстро. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие ломтики с золотистой корочкой и мягкой, рассыпчатой сердцевиной, щедро приправленные ароматом прованских трав. Эта картошка затмит любой фастфуд — она исчезает со стола первой, и гости всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше молодого или с тонкой кожурой), 3–4 ст. ложки растительного масла, 1 ч. ложка соли, ½ ч. ложки чёрного перца, 1 ч. ложка прованских трав (розмарин, тимьян, орегано). Картофель тщательно вымойте и нарежьте дольками (молодой можно не чистить). Сложите всё в плотный полиэтиленовый пакет, добавьте масло, соль, перец и травы. Завяжите пакет и хорошенько потрясите, чтобы каждый кусочек покрылся маслом и специями. Высыпьте картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте горячим с любимым соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

