Открываем адыгейский сыр заново: горячий, пряный, с корочкой. Рецепт на 10 минут, который изменит ваше мнение о нем

Весь фокус рецепта в том, чтобы хорошо разогреть масло и не двигать кусочки первые две-три минуты. Тогда на них образуется та самая цельная, аппетитная корочка, которая не даст сыру растечься и потерять форму, а лишь подчеркнет его кремовость внутри.

Чтобы раскрыть вкус адыгейского сыра, беру 200-граммовую пачку и нарезаю ее на прямоугольные ломтики толщиной около 1,5 см. В миске смешиваю 1 столовую ложку растительного масла с 1/4 чайной ложки куркумы, 1/2 чайной ложки молотого кориандра, 1/2 чайной ложки молотого кумина (зиры), 1/2 чайной ложки паприки и щепоткой соли. Получается ароматная пряная паста. Добавляю в миску нарезанный сыр и очень аккуратно, но тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек со всех сторон покрылся этой смесью. Можно сделать это руками, слегка втирая специи в поверхность. Разогреваю в сковороде оставшиеся 1,5 столовые ложки растительного масла на среднем огне. Выкладываю кусочки сыра в один слой и обжариваю без движения 2–3 минуты с одной стороны, чтобы образовалась плотная золотистая корочка. Затем аккуратно переворачиваю лопаткой и обжариваю еще 2–3 минуты с другой стороны. Можно также обжарить короткие боковые стороны по 30–40 секунд. Готовый сыр выкладываю на тарелку. Он получается хрустящим и ароматным снаружи и нежным, слегка плавящимся внутри. Подавать можно сразу как горячую закуску с овощами, лепешкой или как белковую основу блюда.

