Этот рецепт курицы спас меня после тяжелого дня: запекаю в сливочно-чесночном соусе — нежно, сочно, а главное — быстро

Этот рецепт курицы спас меня после тяжелого дня: запекаю в сливочно-чесночном соусе — нежно, сочно, а главное — быстро

Беру курицу, сливки и чеснок — и готовлю невероятно сочное блюдо прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина после трудного дня. Его необычность в том, что минимум усилий и доступные продукты превращаются в настоящий ресторанный шедевр: курица томится в ароматном сливочном соусе, становясь нежнее и сочнее. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, тающее во рту мясо, пропитанное сливочно-чесночным ароматом, с золотистой аппетитной корочкой. Соус такой вкусный, что хочется макать в него хлеб и собирать со сковороды до последней капли. Готовится всё на одном противне, а пока курица запекается, можно успеть принять душ или просто отдохнуть.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе или бёдер, 300 мл сливок 20%, 4 зубчика чеснока, 1 луковица, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, прованские травы и немного растительного масла. Курицу нарежьте порционными кусками, лук — полукольцами. В форму для запекания выложите лук, сверху курицу, посолите, поперчите, посыпьте специями. Чеснок измельчите, смешайте со сливками и залейте курицу. Сверху посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут до румяной корочки. Подавайте с любимым гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.