Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:35

Этот рецепт курицы спас меня после тяжелого дня: запекаю в сливочно-чесночном соусе — нежно, сочно, а главное — быстро

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру курицу, сливки и чеснок — и готовлю невероятно сочное блюдо прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина после трудного дня. Его необычность в том, что минимум усилий и доступные продукты превращаются в настоящий ресторанный шедевр: курица томится в ароматном сливочном соусе, становясь нежнее и сочнее. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, тающее во рту мясо, пропитанное сливочно-чесночным ароматом, с золотистой аппетитной корочкой. Соус такой вкусный, что хочется макать в него хлеб и собирать со сковороды до последней капли. Готовится всё на одном противне, а пока курица запекается, можно успеть принять душ или просто отдохнуть.

Для приготовления вам понадобится: 600 г куриного филе или бёдер, 300 мл сливок 20%, 4 зубчика чеснока, 1 луковица, 100 г твёрдого сыра, соль, перец, прованские травы и немного растительного масла. Курицу нарежьте порционными кусками, лук — полукольцами. В форму для запекания выложите лук, сверху курицу, посолите, поперчите, посыпьте специями. Чеснок измельчите, смешайте со сливками и залейте курицу. Сверху посыпьте тёртым сыром. Запекайте при 200 градусах 35–40 минут до румяной корочки. Подавайте с любимым гарниром.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Тот самый коул слоу из капусты: готовлю сразу тазик, семья сметает за вечер
Общество
Тот самый коул слоу из капусты: готовлю сразу тазик, семья сметает за вечер
Плов без мяса, который захочется готовить каждую неделю
Семья и жизнь
Плов без мяса, который захочется готовить каждую неделю
Мясо по-французски «Офицерское» с помидорами и сыром — и главное блюдо, и украшение стола
Общество
Мясо по-французски «Офицерское» с помидорами и сыром — и главное блюдо, и украшение стола
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Общество
Салат с ананасами уже не удивляет! Попробуйте «Изумруд» с виноградом, сыром и миндалем — нежнее и интереснее
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
Семья и жизнь
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
рецепты
ужины
курица
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.