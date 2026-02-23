Мясо по-французски «Офицерское» с помидорами и сыром — и главное блюдо, и украшение стола

Это мясо по-французски «Офицерское» — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое станет главным украшением праздничного стола 23 февраля. Его необычность в том, что сочное мясо, нежный картофель, ароматные помидоры и расплавленный сыр выкладываются слоями и запекаются до румяной корочки, создавая настоящий кулинарный шедевр. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, пропитанные соком ломтики свинины или говядины, тающий во рту картофель, сочные помидоры с легкой кислинкой и аппетитная золотистая сырная шапка, которая так и манит отломить кусочек. Блюдо выглядит нарядно и торжественно, достойно самых почетных гостей и защитников отечества.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свинины или говядины (можно куриного филе), 4–5 картофелин, 2 луковицы, 2–3 помидора, 200 г твердого сыра, 150 г майонеза или сметаны, соль, перец, любимые специи и немного растительного масла для смазывания формы. Мясо нарежьте тонкими пластинами, слегка отбейте, посолите и поперчите. Картофель нарежьте тонкими кружочками, лук — полукольцами, помидоры — дольками. В форму, смазанную маслом, выложите слоями картофель (посолите), мясо, лук, помидоры. Каждый слой можно слегка промазывать майонезом. Сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 40–50 минут до румяной корочки и готовности картофеля. Дайте немного остыть перед подачей.

