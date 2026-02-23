Куриные рулетики «Подарок» с черносливом и орехами: выкладываю в форме свертков — идеально для праздничного ужина

Куриные рулетики «Подарок» с черносливом и орехами — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного ужина 23 февраля. Их необычность в том, что нежное куриное филе скрывает внутри сочную ароматную начинку из чернослива и грецких орехов, а сверху румяная сырная корочка делает каждый рулетик настоящим кулинарным подарком. Получается обалденная вкуснятина: мягкое сочное мясо, пропитанное сладостью чернослива и пикантностью орехов, в обрамлении расплавленного сыра. Подача в виде аккуратных свертков делает блюдо нарядным и праздничным — оно достойно главного блюда на столе в честь защитников.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе, 100 г чернослива без косточек, 50 г грецких орехов, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, любимые специи, немного майонеза или сметаны и растительное масло для смазывания формы. Куриное филе отбейте через пленку в тонкие пластины, посолите, поперчите. Чернослив и орехи мелко порубите, смешайте с измельченным чесноком. На каждый кусочек филе выложите начинку, сверните плотным рулетиком и зафиксируйте зубочисткой. Выложите в смазанную маслом форму, сверху смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 градусов духовке 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте горячими, украсив зеленью.

