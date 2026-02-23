Зимняя Олимпиада — 2026
Мой фаворит среди всей домашней выпечки — творожный рулет с яблоками: до чего же он ароматный

Фото: D-NEWS.ru
Творожный рулет с яблоками — мой фаворит среди всей домашней выпечки. До чего же он получается мягкий и ароматный, что оторваться от него невозможно!

Тесто на основе творога получается нежным, эластичным и совсем не черствеет на следующий день, а начинка из яблок с корицей во время выпечки карамелизуется, наполняя кухню умопомрачительным ароматом.

Для приготовления понадобится: для теста — 250 г мягкого творога (5-9%), 100 г сливочного масла, 150 г муки, 50 г сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 3 кисло-сладких яблока, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы.

Рецепт: творог разотрите с размягченным маслом и сахаром. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью, замесите мягкое тесто. Уберите в холодильник на 20 минут. Яблоки нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром и корицей. Охлажденное тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 3-4 мм, распределите по нему начинку. Сверните рулет, защипните края и выложите на противень. Смажьте верх желтком. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут до золотистого цвета.

