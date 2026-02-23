Зимняя Олимпиада — 2026
Достаю замороженные ягоды, смешиваю со сметаной и пеку пирог вкуснее чизкейка: начинка мягкая

Фото: D-NEWS.ru
Достаю замороженные ягоды, смешиваю со сметаной и пеку пирог вкуснее чизкейка — с рассыпчатой корочкой и слегка влажной серединкой. Начинка выходит мягчайшая, остается нежной даже после выпечки.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 50 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли; для начинки — 300 г сметаны (20-25%), 2 яйца, 100 г сахара, 2 ст. л. муки, ванилин, 300 г любых ягод.

Для теста порубите масло с мукой в крошку, добавьте сахар, яйцо и соль, вымесите. Уберите его в холодильник на 30 минут. Затем раскатайте и выложите в форму, формируя высокие бортики. Для начинки взбейте сметану с яйцами, сахаром и ванилином, добавьте муку и тщательно перемешайте. На дно основы выложите ягоды, залейте их сметанной смесью. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, пока заливка не схватится, а края не подрумянятся.

Важно дать пирогу полностью остыть в форме — тогда сметанный слой стабилизируется и останется нежным, но не потечет при нарезке.

