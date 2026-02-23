Жители Украины начинают понимать, что были обмануты своим государством, выразил мнение в интервью NEWS.ru военный эксперт и участник СВО Ян Гагин. Он добавил, что «прозрение» приходит к украинцам через боль от потери близких на фронте.

[Украинцы] начинают вспоминать о настоящей истории, чаще всего это приходит через боль — утрату близких. Через те же ТЦК. Внутренняя политика Украины — это политика внутреннего террора. И многие граждане страны начинают понимать, что так быть не должно. Понимание, отрезвление постепенно приходит, — отметил собеседник.

Он добавил, что с 1990-х работавшие на Украине представители западных спецслужб с помощью массовой пропаганды взращивали в украинцах ненависть к русским. В том числе преподносили искаженную историю и картину мира в целом, затем, чтобы развязать в будущем военный конфликт, подчеркнул собеседник.

Большинство из тех, с кем мы деремся на фронте, не знают настоящей истории нашей общей большой страны. Они знают нечто другое, что им давали с самого детства в детсадах, в школах, потом в ВУЗах. То есть они дерутся за свою правду. Просто они не знают, что их правда — ненастоящая, фейковая, — резюмировал Гагин.

Ранее он рассказал, что бойцы ВСУ не раз поднимали оружие на свое командование. Кроме того, по его словам, украинские военнослужащие регулярно покидали свои позиции без приказа.

Он также заявил, что по завершении украинского конфликта представителей власти Евросоюза и Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, ожидает тюремное заключение. После подписания мирного договора прокуратура европейских стран проведет проверку, чтобы узнать, как были потрачены выделенные Киеву средства и выяснит, что значительная часть средств были расхищены, отметил советник главы ДНР.