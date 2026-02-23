Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:56

Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю

Принц Уильям признался, что не чувствует спокойствия после ареста Эндрю

Принц Уэльский Уильям Принц Уэльский Уильям Фото: Pool / i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Принц Уэльский Уильям признался Daily Mail, что его состояние остается тревожным после ареста дяди, экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Журналисты поинтересовались на премии BAFTA, как он относится к киноленте «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“», однако член королевской семьи оказался не в настроении обсуждать искусство.

Мне нужно быть в достаточно спокойном состоянии, а сейчас я в нем не нахожусь. Я приберегу фильм, — пояснил Уильям.

Известно, что полиция задержала Эндрю 19 февраля для допроса, позднее его выпустили. По информации журналистов, экс-принц беседовал с правоохранителями по поводу раскрытия правительственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Ранее сообщалось, что Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не повлияли на его исключение из очереди наследников. Согласно британскому законодательству, вычеркнуть члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.

Принц Эндрю
принц Уильям
Великобритания
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мексики раскрыли число жертв беспорядков после убийства наркобарона
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов в Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.