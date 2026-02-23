Уильям раскрыл подробности своего состояния после скандала с Эндрю Принц Уильям признался, что не чувствует спокойствия после ареста Эндрю

Принц Уэльский Уильям признался Daily Mail, что его состояние остается тревожным после ареста дяди, экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. Журналисты поинтересовались на премии BAFTA, как он относится к киноленте «Хамнет: История, вдохновившая „Гамлета“», однако член королевской семьи оказался не в настроении обсуждать искусство.

Мне нужно быть в достаточно спокойном состоянии, а сейчас я в нем не нахожусь. Я приберегу фильм, — пояснил Уильям.

Известно, что полиция задержала Эндрю 19 февраля для допроса, позднее его выпустили. По информации журналистов, экс-принц беседовал с правоохранителями по поводу раскрытия правительственной информации американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Ранее сообщалось, что Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола. Лишение титулов и арест не повлияли на его исключение из очереди наследников. Согласно британскому законодательству, вычеркнуть члена королевской семьи из линии наследования может только специальный закон парламента. В последний раз такая процедура применялась в 1936 году к королю Эдуарду VIII.