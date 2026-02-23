В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества

За последние годы в России переосмыслили значение Дня защитника Отечества, заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. По ее словам, которые приводит ИС «Вести», главными героями этого праздника теперь стали участники специальной военной операции.

В последнее время мы все переосмыслили значение праздника День защитника Отечества. И, конечно, прежде всего, главные герои этого дня и вообще всей современной истории страны — это ребята, которые встали на защиту нашей Родины, — отметила Лантратова.

Сенатор подчеркнула, что именно с ними сегодня связывают будущее страны. От них, по ее мнению, зависит, какой будет Россия. Она добавила, что важно, чтобы бойцы знали: за ними стоит крепкий и надежный тыл.

Ранее российских военных поздравил с Днем защитника Отечества глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. Министр отметил, что в ходе специальной военной операции российские военнослужащие демонстрируют высокий профессионализм, решительность и преданность своей Родине.