Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 12:57

Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона

Опубликованы фото стычек полиции и картелей после убийства наркобарона в Мексике

Сгоревший автомобиль возле супермаркета в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Сгоревший автомобиль возле супермаркета в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Мексике начались массовые беспорядки после убийства главаря наркокартеля «Халиско Новое поколение» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Спецслужбы разных стран связывали его с крупными поставками запрещенных веществ в Северную Америку и Европу.

Сначала появилась информация о протестах в пяти мексиканских штатах. Преступники блокировали трассы и поджигали автомобили, парализуя движение в ключевых регионах страны. На улицах начались столкновения между вооруженными группировками и полицией, поджоги машин, магазинов и нападения на предприятия. Власти рекомендовали жителям оставаться дома, в ряде школ отменили занятия. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, где прошла спецоперация против участников преступной группировки и ее лидера.

В результате столкновения мексиканских силовиков с боевиками CJNG погибли семеро преступников, среди которых был и Эль Менчо. Также ранения получили трое военнослужащих.

Позднее Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель главаря мафии. В ведомстве уточнили, что в операции участвовали армия, ВВС и Национальная гвардия. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Двоих членов группировки задержали, также изъято большое количество оружия, включая гранатометы.

Теперь власти стягивают дополнительные подразделения Национальной гвардии и армии для подавления беспорядков. В операции участвовали и мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, которые предоставили разведданные.

Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил, что убийство одного из самых влиятельных наркобаронов Мексики не просто так привело к волне насилия. По его словам, CJNG имел план действий на случай нарушения властями «красных линий», одной из которых считалась ликвидация Эль Менчо. Известно, что ОПГ убитого главаря, как и другие наркосети в Мексике, фактически выполняла функции власти в бедных районах Халиско и других штатов. В частности, картель раздавал еду и медикаменты в регионах, где влияние официальных властей оставалось ограниченным.

Кадры уличных столкновений в Мексике — в галерее NEWS.ru.

Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Фото: youtube.com/@SkyNewsAustralia
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Фото: youtube.com/@SkyNewsAustralia
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Фото: youtube.com/@SkyNewsAustralia
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Фото: youtube.com/@SkyNewsAustralia
22 февраля 2026 года, Керетаро, Мексика: сгоревший грузовик на трассе Мехико — Керетаро
22 февраля 2026 года, Керетаро, Мексика: сгоревший грузовик на трассе Мехико — Керетаро
Фото: Jose Carrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Полицейский дежурит возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Люди стоят возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Люди стоят возле сгоревшего автомобиля на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Сгоревший автомобиль на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Сгоревший автомобиль на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско, Мексика
Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Члены специальных подразделений Национальной гвардии стоят на страже перед Генеральной налоговой службой республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же Эль Менчо
Члены специальных подразделений Национальной гвардии стоят на страже перед Генеральной налоговой службой республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же Эль Менчо
Фото: Fellix Marquez/dpa/Global Look Press
Члены специальных подразделений Национальной гвардии
Члены специальных подразделений Национальной гвардии
Фото: MÃ°rquez/dpa/Global Look Press
Сгоревший автобус на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско
Сгоревший автобус на улице в Гвадалахаре, столице штата Халиско
Фото: Xinhua/Global Look Press
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Беспорядки и поджоги в мексиканских городах на фоне противостояния властей и картелей
Фото: youtube.com/@TousiTV
Мексика
беспорядки
наркотики
наркобароны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мексики раскрыли число жертв беспорядков после убийства наркобарона
Медведев раскрыл, почему в Киеве желают продолжать конфликт
«Цена победы имеет значение»: Медведев призвал военных беречь себя
Медведев объяснил, почему Россия не разглашает итоги переговоров по Украине
На Западе поразились новому заявлению Зеленского о Путине
Медведев объяснил, что начали осознавать в Киеве
«На коленке»: Медведев вспомнил первые шаги России в сфере БПЛА
Европейская страна на год сдвинет голосование по вступлению в ЕС
Мужчина решил спуститься с девятого этажа по простыням и разбился
Глава центра лечения от зависимостей пьяным избил мать
Генерал США объяснил, почему США требуют от Киева мирную сделку до лета
В АТОР назвали число российских туристов в Мексике на фоне беспорядков
В ООН назвали ситуацию в Газе катастрофической
«Сейчас тихо»: житель штата Халиско о ситуации на фоне беспорядков
Политолог раскрыл, кто дал наркобаронам сформировать государство в Мексике
Гагин озвучил шокирующие факты похищений украинских детей солдатами ВСУ
В Совете Федерации назвали главных героев Дня защитника Отечества
ВСУ обесточили сотни населенных пунктов в Запорожье
Ветеран СВО рассказала, как спаслась от удара дрона-камикадзе ВСУ
Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.