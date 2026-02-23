Кровавый хаос в Мексике: кадры жестких стычек после убийства наркобарона Опубликованы фото стычек полиции и картелей после убийства наркобарона в Мексике

В Мексике начались массовые беспорядки после убийства главаря наркокартеля «Халиско Новое поколение» (CJNG) Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Спецслужбы разных стран связывали его с крупными поставками запрещенных веществ в Северную Америку и Европу.

Сначала появилась информация о протестах в пяти мексиканских штатах. Преступники блокировали трассы и поджигали автомобили, парализуя движение в ключевых регионах страны. На улицах начались столкновения между вооруженными группировками и полицией, поджоги машин, магазинов и нападения на предприятия. Власти рекомендовали жителям оставаться дома, в ряде школ отменили занятия. Эпицентром беспорядков стал штат Халиско, где прошла спецоперация против участников преступной группировки и ее лидера.

В результате столкновения мексиканских силовиков с боевиками CJNG погибли семеро преступников, среди которых был и Эль Менчо. Также ранения получили трое военнослужащих.

Позднее Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель главаря мафии. В ведомстве уточнили, что в операции участвовали армия, ВВС и Национальная гвардия. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Двоих членов группировки задержали, также изъято большое количество оружия, включая гранатометы.

Теперь власти стягивают дополнительные подразделения Национальной гвардии и армии для подавления беспорядков. В операции участвовали и мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, которые предоставили разведданные.

Исследователь Совета по международным отношениям Уилл Фриман заявил, что убийство одного из самых влиятельных наркобаронов Мексики не просто так привело к волне насилия. По его словам, CJNG имел план действий на случай нарушения властями «красных линий», одной из которых считалась ликвидация Эль Менчо. Известно, что ОПГ убитого главаря, как и другие наркосети в Мексике, фактически выполняла функции власти в бедных районах Халиско и других штатов. В частности, картель раздавал еду и медикаменты в регионах, где влияние официальных властей оставалось ограниченным.

Кадры уличных столкновений в Мексике — в галерее NEWS.ru.