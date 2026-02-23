Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 11:20

Мексиканский картель заранее разработал план на случай гибели главаря

WSJ: у крупнейшего картеля Мексики явно был план на случай гибели лидера

Члены специальных подразделений Национальной гвардии и Секретаря безопасности Сьюдаданы стоят на страже перед Генеральной налоговой службой Республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо» Члены специальных подразделений Национальной гвардии и Секретаря безопасности Сьюдаданы стоят на страже перед Генеральной налоговой службой Республики, где ведется расследование операции, в ходе которой был убит Немезио Осегера Сервантес, он же «Эль Менчо» Фото: Fellix Marquez/dpa/Global Look Press
Убийство одного из самых влиятельных наркобаронов Мексики не просто так привело к волне масштабного насилия, заявил исследователь из Совета по международным отношениям Уилл Фриман. По его словам, которые приводит The Wall Street Journal, группировка «Новое поколение Халиско» (CJNG) имела план действий на случай нарушения властями «красных линий», одной из которых считалась ликвидация Немесио Осегера Сервантеса, известного как Эль Менчо.

Они дают продуманный ответ, когда штат пересекает эти линии. Это показывает, что план был разработан, — рассказал он.

В публикации говорится, что ОПГ Менчо, как и другие наркосети в Мексике, фактически выполняла функции правительства в бедных районах Халиско и других штатах. Так, например, картель раздавал еду и медикаменты в регионах Мексики, где влияние легитимной власти оставалось ограниченным.

Ранее сообщалось о волне беспорядков, которая прокатилась по пяти мексиканским штатам после сообщений о ликвидации лидера картеля CJNG. Преступники блокировали трассы, расстреливали полицейских и жгли машины в знак протеста, парализуя движение в ключевых регионах страны.

До этого Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель Эль Менчо. В спецоперации участвовали армия, ВВС и Национальная гвардия. Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого Эль Менчо, скончались от ранений при транспортировке в Мехико.

Мексика
мафия
наркотики
беспорядки
