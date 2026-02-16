Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 13:32

Игра в «Мафию» закончилась для россиянки несколькими операциями на ноге

Екатеринбурженке сделали несколько операций на ноге после игры в «Мафию»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Екатеринбурженке сделали несколько операций на ноге после игры в «Мафию», передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, девушка получила серьезную травму после эффектного исчезновения — когда игрока «убивают», стул под ним пропадает, и человек падает вниз с высоты нескольких метров.

В материале сказано, что пострадавшая обратилась в суд и потребовала от организатора игры возмещения ущерба в размере 700 тыс. рублей. Тот не отрицает, что травма была, но не видит смысла в рассмотрении иска из-за банкротства ИП и реализации его имущества на торгах.

Ранее сообщалось, что в уфимском торгово-развлекательном центре «Планета» во время праздничной акции, приуроченной ко Дню святого Валентина, произошла давка из-за раздачи подарков. В результате пострадали двое: 12-летний ребенок и 27-летняя девушка. Мероприятие называлось «7000 шаров», в 20 из которых были ценные призы. Оба пострадавших были госпитализированы: девушка — в состоянии средней тяжести, а ребенка после наложения гипса отправили домой.

мафия
игры
операции
суды
