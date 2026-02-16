Игра в «Мафию» закончилась для россиянки несколькими операциями на ноге Екатеринбурженке сделали несколько операций на ноге после игры в «Мафию»

Екатеринбурженке сделали несколько операций на ноге после игры в «Мафию», передает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, девушка получила серьезную травму после эффектного исчезновения — когда игрока «убивают», стул под ним пропадает, и человек падает вниз с высоты нескольких метров.

В материале сказано, что пострадавшая обратилась в суд и потребовала от организатора игры возмещения ущерба в размере 700 тыс. рублей. Тот не отрицает, что травма была, но не видит смысла в рассмотрении иска из-за банкротства ИП и реализации его имущества на торгах.

