В Северной Атлантике перехватили подлодку, набитую кокаином наркомафии В Португалии задержали подводную лодку с девятью тоннами кокаина

Португальские власти задержали подводную лодку в Северной Атлантике, на ее борту обнаружили почти девять тонн кокаина, сообщили в Daily Mail. Отмечается, что судно принадлежало наркомафии.

Субмарину перехватили более чем в 400 километрах от Азорских островов. Известно, что подлодка направлялась из Латинской Америки в Европу. Общая стоимость наркотического груза составляет около 520 млн фунтов стерлингов (54 млрд рублей).

В полиции Португалии уточнили, что изъятая партия стала крупнейшей в истории страны. В операции принимали участие ВМС и ВВС страны, а также спецслужбы Великобритании и США.

Ранее американские вооруженные силы нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Отмечается, что в результате атаки погибли два человека на борту судна, еще один выжил.

До этого США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыло более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.