Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 18:30

В Северной Атлантике перехватили подлодку, набитую кокаином наркомафии

В Португалии задержали подводную лодку с девятью тоннами кокаина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Португальские власти задержали подводную лодку в Северной Атлантике, на ее борту обнаружили почти девять тонн кокаина, сообщили в Daily Mail. Отмечается, что судно принадлежало наркомафии.

Субмарину перехватили более чем в 400 километрах от Азорских островов. Известно, что подлодка направлялась из Латинской Америки в Европу. Общая стоимость наркотического груза составляет около 520 млн фунтов стерлингов (54 млрд рублей).

В полиции Португалии уточнили, что изъятая партия стала крупнейшей в истории страны. В операции принимали участие ВМС и ВВС страны, а также спецслужбы Великобритании и США.

Ранее американские вооруженные силы нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане. Отмечается, что в результате атаки погибли два человека на борту судна, еще один выжил.

До этого США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих. В регион прибыло более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Португалия
наркотики
мафия
подлодки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще пять раз!»: Трусова пожаловалась на перфекционизм Жвакина
Пивоварня в США придумала пиар-ход в случае смерти Трампа
Долги Незлобина, нищета Панина: как живут звезды-релоканты за границей
На черноморском пляже сделали опасную находку
Российский вопрос расколол партию французских националистов
В РАН назвали возможную передачу ядерного оружия Швеции подарком для ВС РФ
Ограбление с игрушечным пистолетом довело пенсионера до скамьи подсудимых
Авербух рассказал о вернувшей в Россию Линичук
Авербух объяснил отсутствие политиков в новом сезоне «Ледникового периода»
Редкий деликатес из чистых рек: ленок и его калорийность
Россиянин призвал к терроризму и поплатился
«Выгребают всех»: экс-нардеп о плане Киева призвать в ВСУ иностранцев с ВНЖ
В офисах крупнейшего банка Германии прошли обыски
Стало известно о странном поведении обвиняемого в убийстве семи человек
Переговоры России и Сирии: что известно, Москва готовится сдать Асада?
Повзрослевший сын Пугачевой вызвал восхищение в Сети
«С юмором и без пафоса»: главврача обвинили в изнасиловании коллеги
«Для России это вызов»: энергетик о мерах ЕС в отношении судов без флага
В ВСУ претендуют на сотню тысяч живущих на Украине иностранцев
Врач назвала симптомы оторвавшегося тромба
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.