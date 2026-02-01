Зимняя Олимпиада — 2026
Изысканный ужин за час: португальский пирог. Готовлю волшебную пасту-карамель с грибами. Вкуснотища

Фото: D-NEWS.ru
Такой пирог выглядит невероятно эффектно и сложно, но его приготовление — это четкий алгоритм. Идеальный вариант, чтобы блеснуть кулинарными навыками на званом ужине, впечатлив гостей ресторанным уровнем подачи и вкуса.

Сначала готовим грибную карамель. В сковороде разогреваем 1 ст. л. оливкового масла. Обжариваем 35 г мелко нарезанного лука-шалота 10–12 минут до мягкости и карамелизации. Добавляем 100 г мелко нарезанных шампиньонов, готовим еще 10 минут. Вливаем 2 ст. л. светлого соевого соуса, выпариваем немного. Измельчаем массу в блендере в гладкую пасту. Отставляем.

Тесто. Разогреваем духовку до 220°C. Два прямоугольника готового слоеного теста (по 80 г) выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 3–5 минут, пока не поднимутся и не схватятся. Достаем, снижаем температуру до 200°C.

Грибы. Нам понадобится 5 видов (или ассорти): вешенки королевские, шиитаке, обычные вешенки, шампиньоны, майтаке (всего около 400 г). Каждый вид режем ломтиками и обжариваем порознь на сильном огне с оливковым маслом и щепоткой соли по 1–2 минуты с каждой стороны до румяности. Раскладываем по тарелкам.

Сборка. На слегка пропеченные основы из теста тонким слоем намазываем грибную карамель. Выкладываем слой обжаренных королевских вешенок. Смазываем их карамелью. Затем слоями выкладываем остальные грибы (шиитаке, вешенки, шампиньоны), промазывая каждый слой карамелью. Верхним слоем кладем майтаке (или шиитаке) и тоже смазываем.

Ставим в духовку при 200°C на 8–10 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим по краям. Подаем горячим или теплым.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
грибы
пироги
Португалия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
