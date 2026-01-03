Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:24

В Карибском море заметили американские авианосцы

CNN: США направили авианосную группу и 4,5 тыс. морпехов в Карибское море

США направили в Карибское море авианосную ударную группу и тысячи военнослужащих, сообщает CNN. В регион прибыли более 10 боевых кораблей, среди которых авианосец USS Gerald R. Ford. Также в зону переброшены амфибийно-десантная группа и экспедиционный корпус морской пехоты, насчитывающий более 4,5 тыс. человек.

Официальная цель кампании под кодовым названием «Южное копье» — пресечение потока наркотиков в США. В ходе операции уже были нанесены удары по 36 судам, перевозившим наркотики, что привело к гибели 115 человек.

Параллельно американские силы восстановили работу военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, где базируются 10 истребителей F-35 и несколько беспилотников MQ-9 Reaper. Действия направлены на усиление контроля над морским пространством и поддержку региональных операций.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, объекты нефтяного сектора не пострадали в результате атаки США. Производство и переработка топлива в стране продолжаются в обычном режиме.

США
Карибское море
ВС США
флот
