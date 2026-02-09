Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 17:52

В Индийском океане перехватили «санкционный» танкер

США задержали в Индийском океане танкер Aquila II

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ВС США задержали в Индийском океане нефтяной танкер, сообщил Пентагон на своей странице в соцсети X. По их данным, танкер грубо нарушал санкционный режим.

Ночью Вооруженные силы США беспрепятственно осуществили досмотр, блокирование и задержание судна Aquila II в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования, — говорится в сообщении.

Там добавили, что судно «отслеживали и преследовали» по пути «из Карибского бассейна в Индийский океан». Других подробностей не приводится.

Ранее стало известно, что индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду. По данным газеты Times of India, была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах». Она транспортировала дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов на танкеры».

До этого появилась информация, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.

