09 февраля 2026 в 02:31

В Лондоне рассматривают продажу нефти с захваченных танкеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов, передает газета Times. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.

Одно из решений, которое команда (министра обороны Великобритании Джона. — NEWS.ru) Хили изучает, заключается в продаже нефти, перевозимой на судах, подпадающих под санкции, что поможет компенсировать затраты на их конфискацию, — говорится в материале.

Ранее два танкера с сырой нефтью на сумму около $130 млн (почти 10 млрд рублей) задержали власти Малайзии. Суда, которые были сцеплены друг с другом, остановили в 24 морских милях к западу от мыса Мука-Хед в штате Пенанг.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об освобождении двух российских моряков с танкера «Маринера». Военно-морские силы США высадились на судно в нейтральных водах 7 января. Сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась.

Кроме того, США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января. Источники утверждают, что это будет первый возвращенный корабль из числа всех перехваченных Вашингтоном.

