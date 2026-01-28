Захарова сообщила об освобождении российских моряков с «Маринеры»

Двое российских моряков с танкера «Маринера» отпущены, заявила представитель МИД Мария Захарова. По словам дипломата, они находятся на пути в Россию, передает РИА Новости.

Отпущены на свободу и находятся на пути домой, в Россию, — сказала Захарова.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно «Маринера» в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года «Маринера» получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже в пресс-службе дипмиссии России в Эдинбурге сообщили, что российское генконсульство настойчиво требует обеспечить консульский доступ к морякам танкера «Маринера». Судно находится у побережья Шотландии. В заявлении говорилось, что российская сторона продолжит принимать все правовые меры для получения данных о местоположении и состоянии здоровья моряков. Дипломаты намерены добиваться доступа к ним и их скорейшего возвращения на родину, поскольку защита граждан является ключевым приоритетом.