29 января 2026 в 08:09

США решили вернуть Венесуэле один из задержанных нефтяных танкеров

Reuters: США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января

США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Там отметили, что это будет первый возвращенный корабль из числа перехваченных ранее Вашингтоном.

США вернут Венесуэле танкер, который был задержан в этом месяце, — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Соединенных Штатов осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти. Акция была проведена утром 20 января при поддержке Министерства внутренней безопасности.

До этого США запросили судебные ордера на задержание еще нескольких десятков танкеров, которые связаны с нефтью Венесуэлы. Зафиксировано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, в основном в Вашингтоне.

7 января в Карибском бассейне был задержан нефтяной танкер Sophia. Южное командование ВС США сообщило, что операцию провело совместно с Министерством внутренней безопасности. Там рассказали, что танкер находился под санкциями и не принадлежал ни одной стране.

