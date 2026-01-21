Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 01:07

США захватили очередной танкер в Карибском море

Пентагон заявил о задержании коммерческого танкера Sagitta в Карибском море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы США осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна, как сообщило Южное командование ВС США на своей странице в социальной сети X, связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.

Акция была проведена утром 20 января при поддержке Министерства внутренней безопасности. В заявлении командования указано, что танкер действовал в обход карантина, введенного президентом Дональдом Трампом для находящихся под санкциями судов в Карибском регионе.

Задержание свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законным основаниях и при условии должной координации с Вашингтоном, — указано в сообщении.

США продолжают силовое давление на морские грузоперевозки, связанные с Венесуэлой, в рамках своей санкционной политики. Южное командование ВС США, в зону ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн, активно участвует в реализации этой линии.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, которые содействуют операциям по ее реализации.

танкеры
США
Венесуэла
захват
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Долиной в базе активных взысканий приставов больше не числится
Стало известно о страхе Европы перед переговорным «бумерангом» от России
США захватили очередной танкер в Карибском море
Вытащил из машины и начал бить: бандиты чуть не убили двух братьев в Москве
Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться
В РФПИ охарактеризовали двусторонние переговоры с США
Франция пояснила, зачем направила военных в Гренландию
«Стабильности нет»: Трамп отказался от участия в саммите G7 в Париже
В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии
США не будут долго держать военных в одной из ближневосточных стран
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года
«Безысходность и злость»: разведку США удручает СВО на Украине
Российские силы за три часа лишили крыльев 53 украинских дрона
Приметы 21 января — Емельян Перезимник: небылицы и посиделки
Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ
Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно
Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе
Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае
В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.