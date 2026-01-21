США захватили очередной танкер в Карибском море

Вооруженные силы США осуществили захват коммерческого танкера Sagitta в Карибском море. Задержание судна, как сообщило Южное командование ВС США на своей странице в социальной сети X, связано с нарушением санкционного режима в отношении венесуэльской нефти.

Акция была проведена утром 20 января при поддержке Министерства внутренней безопасности. В заявлении командования указано, что танкер действовал в обход карантина, введенного президентом Дональдом Трампом для находящихся под санкциями судов в Карибском регионе.

Задержание свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться лишь на законным основаниях и при условии должной координации с Вашингтоном, — указано в сообщении.

США продолжают силовое давление на морские грузоперевозки, связанные с Венесуэлой, в рамках своей санкционной политики. Южное командование ВС США, в зону ответственности которого входят Центральная и Южная Америка, а также Карибский бассейн, активно участвует в реализации этой линии.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. Ограничения могут затронуть танкеры, якобы связанные с перевозкой российской нефти, и трейдеров, которые содействуют операциям по ее реализации.