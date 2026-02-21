Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля

Мужчинам следует дарить полезные подарки, связанные с их хобби, на 23 Февраля, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, это может быть аксессуар для спорта или вещь, которую партнер упомянул в разговоре.

Лучшие подарки, те, что связаны с его ценностями и образом жизни. Не «универсальный набор для любого», а вещь, которая попадает именно в него: в его хобби, привычки, ритм. Это может быть то, что улучшает его повседневность: удобный аксессуар для работы, продуманный элемент экипировки для спорта, предмет для увлечения, о котором он говорит с азартом. Иногда сильнее всего работает не масштаб, а точность: мелочь, которую он упомянул вскользь, а женщина услышала и запомнила. Для мужчины это прямой сигнал: рядом с ним внимательный человек, а не просто покупатель подарков по календарю, — заявила она.

Александрова отметила, что также важен момент вручения подарка. По ее словам, женщине стоит поздравить мужчину с удовольствием, чтобы не испортить впечатление партнера.

Не менее важно, как подарок вручается. Мужчина запомнит не только коробку, но и состояние рядом с женщиной: спокойствие, тепло, легкость, уважение. Если вручение превращается в допрос — «нравится или нет?», «я старалась, оцени!» — впечатление портится. Если же женщина дарит с удовольствием, без напряжения и ожиданий, подарок становится не предметом, а моментом близости, — заключила Александрова.

Ранее стало известно, что в среднем россиянки планируют потратить до 3,5 тыс. рублей на подарок мужу ко Дню защитника Отечества. Более 2 тыс. рублей они закладывают на сюрпризы отцу, братьям и ребенку.