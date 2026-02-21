Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 10:24

Россиянки рассказали, сколько тратят на подарки близким к 23 Февраля

Россиянки закладывают в бюджет до 3,5 тыс. рублей на подарки к 23 Февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В среднем россиянки планируют потратить до 3,5 тыс. рублей на подарок мужу ко Дню защитника Отечества, передает РИА Новости. Более 2 тыс. рублей они закладывают на сюрпризы отцу, братьям и ребенку.

Согласно опросу, проведенному среди женщин в возрасте от 18 до 65 лет, наиболее востребованными подарками являются одежда и аксессуары (55% респондентов), косметические средства (54%) и автомобильные аксессуары (39%). При выборе подарка большинство женщин больше прислушиваются к пожеланиям мужчин (48%), чем к своему бюджету (36%).

Исследование выявило, что четверть женщин испытывают затруднения при выборе подарка, а более половины сталкиваются с этой проблемой время от времени. Почти половина респондентов тратит на поиск подарка несколько часов.

Ранее опрос показал, что каждый третий россиянин не хочет получать подарки на 23 Февраля. Большинство из тех, кто отказывается от презентов, хотят просто отдохнуть в дополнительный выходной. Среди женщин 42% заявили, что не планируют поздравлять мужчин с Днем защитника Отечества. В опросе приняли участие 4,7 тыс. мужчин.

