Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Австралийскому актеру Джейкобу Элорди, известному по ролям в фильмах «Франкенштейн» и «Грозовой перевал», предложили сыграть роль нового Джеймса Бонда, сообщил анонимный инсайдерский аккаунт Deuxmoi в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его информации, предложение поступило от студии Amazon, которая с 2021 года владеет правами на франшизу. Источник опубликовал информацию с пометкой «Джеймс Бонд», отметив, что слухи о возможном назначении Элорди ходят давно.

Съемки начнутся в октябре этого года, — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года сообщалось, что актер Каллум Тернер, звезда «Фантастических тварей», стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда. В один из дней поток ставок на него резко вырос, ввиду чего коэффициент подскочил.

Позже стало известно, что фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а с 20 марта станет доступен на Netflix. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.