Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 18:08

Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Deuxmoi: австралийскому актеру Элорди предложили роль нового Джеймса Бонда

Джейкоб Элорди Джейкоб Элорди Фото: CraSH/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Австралийскому актеру Джейкобу Элорди, известному по ролям в фильмах «Франкенштейн» и «Грозовой перевал», предложили сыграть роль нового Джеймса Бонда, сообщил анонимный инсайдерский аккаунт Deuxmoi в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его информации, предложение поступило от студии Amazon, которая с 2021 года владеет правами на франшизу. Источник опубликовал информацию с пометкой «Джеймс Бонд», отметив, что слухи о возможном назначении Элорди ходят давно.

Съемки начнутся в октябре этого года, — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года сообщалось, что актер Каллум Тернер, звезда «Фантастических тварей», стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда. В один из дней поток ставок на него резко вырос, ввиду чего коэффициент подскочил.

Позже стало известно, что фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а с 20 марта станет доступен на Netflix. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.

кино
фильмы
Джеймс Бонд
актеры
роли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Белого лотоса» сообщила шокирующую новость из личной жизни
Новая роль в Голливуде, слухи о романе, армия: как живет Марк Эйдельштейн
Почти 50 россиян пришли не в угоду Зеленскому
Участник СВО раскрыл, как работает система реабилитации на самом деле
«Показывать правду»: участник СВО о съемке документальных фильмов
Стало известно об ухудшении ситуации в Энергодаре
Симоньян назвала главную задачу фестиваля «RТ.Док: Время наших героев»
Поляки выступили против дальнейшей милитаризации Евросоюза
Психолог назвала лучшие варианты подарков мужчинам на 23 Февраля
Лишившийся ног ветеран СВО рассказал о цели программы «Время Героев»
Дэниел Рэдклифф вспомнил нелепое предложение на съемках «Гарри Поттера»
Стало известно, куда Петросян отправилась после выступлений на Олимпиаде
Умерла «бурановская бабушка» Зоя Дородова: что известно, болезнь
Назван неожиданный кандидат на роль нового Джеймса Бонда
В Госдуме оценили отказ украинцев от блинов на Масленицу
Российский боец рассказал о замерзших телах наемников ВСУ
Первый полет к Луне за 50 лет: когда запуск Artemis II, риски для экипажа
Украина повторила антирекорд ОИ 2010 года
Российские ученые создали аэростатный аналог Starlink
Авария на дороге в Оренбургской области унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.