Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 14:11

«Отправляйся прямо сейчас»: Трамп обратился к Роналду

Трамп назвал Роналду величайшим футболистом всех времен и пригласил его в США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нападающий саудовского «Аль-Насра» (Эр-Рияд) Криштиану Роналду — величайший футболист всех времен, заявил в соцсети TikTok президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, Соединенные Штаты нуждаются в спортсмене такого высокого уровня.

Роналду, ты величайший всех времен. Ты нам нужен в Америке. Отправляйся прямо сейчас — ты нам нужен срочно, — написал он.

Ранее сообщалось, что скандал с бойкотом матчей Роналду нанес серьезный удар по финансам чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей лиги, что уже привело к убыткам в $2,4 млрд (185 млрд рублей). Площадка стала первой крупной международной медиакомпанией, разорвавшей контракт с саудовской лигой.

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что многие футболисты предпочитают продолжать карьеру в Саудовской Аравии только из-за огромных денег. Бывший нападающий отметил, что в этом чемпионате многие получают в несколько раз больше. По его словам, строить карьеру в Европе сложнее, чем в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду
Дональд Трамп
США
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.