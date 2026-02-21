«Отправляйся прямо сейчас»: Трамп обратился к Роналду Трамп назвал Роналду величайшим футболистом всех времен и пригласил его в США

Нападающий саудовского «Аль-Насра» (Эр-Рияд) Криштиану Роналду — величайший футболист всех времен, заявил в соцсети TikTok президент США Дональд Трамп. По словам хозяина Белого дома, Соединенные Штаты нуждаются в спортсмене такого высокого уровня.

Роналду, ты величайший всех времен. Ты нам нужен в Америке. Отправляйся прямо сейчас — ты нам нужен срочно, — написал он.

Ранее сообщалось, что скандал с бойкотом матчей Роналду нанес серьезный удар по финансам чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей лиги, что уже привело к убыткам в $2,4 млрд (185 млрд рублей). Площадка стала первой крупной международной медиакомпанией, разорвавшей контракт с саудовской лигой.

До этого экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что многие футболисты предпочитают продолжать карьеру в Саудовской Аравии только из-за огромных денег. Бывший нападающий отметил, что в этом чемпионате многие получают в несколько раз больше. По его словам, строить карьеру в Европе сложнее, чем в Саудовской Аравии.