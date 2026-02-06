Булыкин объяснил, почему футболисты уезжают в Саудовскую Аравию

Многие футболисты предпочитают продолжать карьеру в Саудовской Аравии только из-за огромных денег, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. Бывший нападающий отметил, что в этом чемпионате многие получают в несколько раз больше. По его словам, строить карьеру в Европе сложнее, чем в Саудовской Аравии.

Только за большими деньгами. Люди за год получают как за три в Европе, можно легко заработать. Некоторых это прельщает. Поиграют, посмотрят и решат, что делать дальше — возвращаться играть в футбол или дальше зарабатывать. В условной «Барселоне» еще в состав пробиться надо. Много нюансов, которые мы не знаем, но вряд ли кто-то будет упрекать футболиста в желании заработать денег, — сказал Булыкин.

Ранее звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил желание уйти из «Аль-Насра» и покинуть Саудовскую Аравию. По информации издания Record, он недоволен положением дел в нынешнем клубе и может вернуться в Европу или перейти в одну из команд Главной лиги футбола (MLS).