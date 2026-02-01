Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 11:18

В Азии задержали два танкера с нефтью на $130 млн

Два танкера с нефтью на $130 млн перехватили в Малайзии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Два танкера с сырой нефтью на сумму около $130 млн (почти 10 млрд рублей) задержали власти Малайзии, пишет Reuters. Суда, которые были сцеплены друг с другом, остановили в 24 морских милях к западу от мыса Мука-Хед в штате Пенанг.

На борту находились 53 члена экипажа — граждане Китая, Мьянмы, Ирана, Пакистана и Индии. Капитанов арестовали. Малайзийские власти начали расследование по факту незаконного перемещения груза и постановки на якорь без разрешения.

Регион часто используется для нелегальной перегрузки нефти, позволяющей скрывать ее происхождение. В 2025 году Малайзия ужесточила контроль за такими операциями.

Ранее стало известно, что США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января. Источники утверждают, что это будет первый возвращенный корабль из числа всех перехваченных Вашингтоном.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила об освобождении двух российских моряков с танкера «Маринера». Военно-морские силы США высадились на судно в нейтральных водах 7 января. Сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась.

