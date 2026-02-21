Орбан сообщил, что будет с поставками электричества на Украину

Будапешт может прекратить поставки электроэнергии на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире канала М1. Отмечается, что страна уже прекратила поставки дизеля Киеву и заблокировала выделение кредита от ЕС на сумму €90 млрд.

Если мы это сделаем, могут произойти неприятные вещи. Словаки рассматривают [остановку подачи электроэнергии], и, если потребуется, мы тоже применим эту третью контрмеру, — подчеркнул Орбан.

Ранее премьер-министр сообщил, что Венгрия будет блокировать очередной транш Украине, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что страна не поддастся шантажу.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

Также Орбан заявил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС.