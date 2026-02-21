Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 17:18

Киевские рестораны оказались под угрозой банкротства

Рестораны в Киеве оказались на грани закрытия из-за тарифов на электричество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Киеве может закрыться каждый пятый ресторан, передает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные аналитического центра «Рестораторы Украины». Причины — резкий рост цен на генераторы, взлетевшие тарифы на электроэнергию и острая нехватка персонала. Информацию подтвердила гендиректор одного из холдингов гастрономических заведений Марина Ковальчук.

Мы вынуждены приостановить деятельность проекта до восстановления погодных условий. Сюда нужен хороший генератор на 80 киловатт, который на сегодня стоит полтора миллиона гривен. На этой локации нет достаточного уровня доходности, чтобы высвободить такие деньги, — заявила она.

Она добавила, что госпрограмма помощи ресторанам фактически не работает. Получить льготные энергокредиты могут только заведения, не продающие алкоголь, а таких в столице почти нет, подчеркнула Ковальчук.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столица Украины оказалась на пороге катастрофы из-за ситуации с энергетикой. По его словам, во многих домах отсутствует отопление из-за повреждений энергетической инфраструктуры.

Киев
Украина
рестораны
происшествия
