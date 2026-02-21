Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 10:12

«Стереть с лица земли»: Пасечник о судьбоносных событиях февраля 2022 года

Пасечник: признание независимости ЛНР не дало Киеву стереть Донбасс с лица земли

Леонид Пасечник Леонид Пасечник Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Признание Россией независимости ЛНР 21 февраля 2022 года существенно повлияло на развитие региона и спасло местных жителей от агрессии киевских властей, заявил ТАСС глава республики Леонид Пасечник. Он отметил, что хорошо помнит свои чувства в момент, когда президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР, добавив, что тогда испытал сильное воодушевление и волнение.

Накануне этого важного дня обстрелы наших прифронтовых районов резко усилились. Было очевидно — киевский режим готовился стереть Донбасс с лица земли. Признание нашей независимости стало спасительным рубежом, оборвавшим эти коварные планы. <…> Для нас это стало отправной точкой возвращения в родную гавань. Мы были в буквальном смысле спасены от бесчеловечной украинской агрессии, — сказал Пасечник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ могут предпринять попытку нанести удары по Крыму и югу России в День защитника Отечества. По его словам, для украинской власти важно устроить провокацию во время значимых для России дат, в частности перед годовщиной начала специальной военной операции. Эксперт также допустил, что противник может предпринять попытки атаковать Херсонскую и Запорожскую области.

ЛНР
Леонид Пасечник
Донбасс
Киев
