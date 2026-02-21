Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 10:58

Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией

Пасечник: жители ЛНР всегда считали себя частью русского мира

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Луганской Народной Республики всегда считали себя частью русского мира, заявил глава региона Леонид Пасечник в годовщину признания Россией независимости ЛДНР. По его словам, для луганчан не должно быть важным, что думают на Западе, передает ИС «Вести».

Важно, что жители, которые проживают на территории самой Луганской Народной Республики, никогда по-другому и не считали. Никогда не считали себя людьми другого мира — только русского. <…> Мы очень рады тому, что мы вернулись на Родину, мы вернулись домой, — подчеркнул Пасечник.

Ранее глава ЛНР отмечал, что признание Россией независимости ЛНР 21 февраля 2022 года существенно повлияло на развитие региона и спасло местных жителей от агрессии киевских властей. Он рассказал, что хорошо помнит свои чувства в момент, когда президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР, добавив, что тогда испытал сильное воодушевление и волнение.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ могут предпринять попытку нанести удары по Крыму и югу России в День защитника Отечества. По его словам, для украинской власти важно устроить провокацию во время значимых для России дат, в частности перед годовщиной начала специальной военной операции.

Россия
ЛНР
Леонид Пасечник
воссоединение
выбор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский повез раненого в больницу и погиб вместе с пассажирами
Осужденный за реабилитацию нацизма Шарлот начал петь патриотические песни
Звезда «Реальных пацанов» ушел из жизни после тяжелой болезни
Атака на Воткинск 21 февраля: что известно, сколько жертв, Роскосмос
Украина нашла «замену» нефтепроводу «Дружба»
Американист ответил, почему Трамп ввел глобальную пошлину
Королевская семья Британии: новости, Карла III свергнут из-за Эндрю?
Суд отклонил жалобу на приговор певцу Шарлоту
Российские военные оставили ВСУ без установок HIMARS и «Фламинго»
Стало известно о пострадавших при жесткой посадке вертолета в ЯНАО
Франция поставила исторический рекорд по закупкам российского титана
ПВО и РЭБ заработали в усиленном режиме в Татарстане
Магнитные бури сегодня, 21 февраля: что будет завтра, проблемы с сердцем
Российские войска приблизились к освобождению ДНР
Синоптик рассказала, где на следующей неделе будет холоднее всего
Появились новые подробности в деле о таинственном исчезновении Усольцевых
Армия России лишила ВСУ преимущества в воздухе на одном из направлений
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Глава театра-студии Шиловского назвал новую цель учреждения
В Берлине вынесли приговор Евросоюзу и предложили России строить новый мир
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.