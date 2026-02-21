Стало известно, как в ЛНР относятся к воссоединению с Россией Пасечник: жители ЛНР всегда считали себя частью русского мира

Жители Луганской Народной Республики всегда считали себя частью русского мира, заявил глава региона Леонид Пасечник в годовщину признания Россией независимости ЛДНР. По его словам, для луганчан не должно быть важным, что думают на Западе, передает ИС «Вести».

Важно, что жители, которые проживают на территории самой Луганской Народной Республики, никогда по-другому и не считали. Никогда не считали себя людьми другого мира — только русского. <…> Мы очень рады тому, что мы вернулись на Родину, мы вернулись домой, — подчеркнул Пасечник.

Ранее глава ЛНР отмечал, что признание Россией независимости ЛНР 21 февраля 2022 года существенно повлияло на развитие региона и спасло местных жителей от агрессии киевских властей. Он рассказал, что хорошо помнит свои чувства в момент, когда президент России Владимир Путин объявил о признании ЛНР, добавив, что тогда испытал сильное воодушевление и волнение.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ могут предпринять попытку нанести удары по Крыму и югу России в День защитника Отечества. По его словам, для украинской власти важно устроить провокацию во время значимых для России дат, в частности перед годовщиной начала специальной военной операции.