21 февраля 2026 в 17:15

В Сети заметили вакансию гардеробщика с зарплатой до 290 тыс. рублей

В Подмосковье появилась вакансия VIP‑гардеробщика с зарплатой до 290 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Подмосковье появилась вакансия гардеробщика с высокой зарплатой — до 290 тыс. рублей, следует из объявления на сайте одного из соответствующих сервисов. Это может говорить о том, что работа предлагается в престижном или премиальном заведении.

Кандидату необходимо иметь опыт работы, проявлять аккуратность и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. В задачи гардеробщика входит обслуживание VIP-гардероба, работа с брендовыми вещами, а также стирка и глажка одежды.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге появилась вакансия курьера в интернет-магазине с привлекательной оплатой от 277 тыс. рублей. Работодатель ищет сотрудника для доставки оплаченных заказов до квартир покупателей в радиусе до пяти километров. Среди требований к кандидатам — скорость, внимательность и умение хорошо ориентироваться на местности.

До этого в Петербурге зарплаты высококвалифицированных IT-специалистов в сфере машинного обучения и больших данных превысили 500 тыс. рублей в месяц. Медианный доход ML-инженера в городе составляет 220 тыс. рублей, что на 10% больше, чем в прошлом году.

