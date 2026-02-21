Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ Тишковец: украинская армия несет потери из-за холодов, воды и антисанитарии

Зима стала настоящим испытанием для ВСУ из-за экстремально низких температур, рассказал военный метеоролог, кандидат технических наук, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Резкие колебания осложняют условия для солдат, особенно в плохо укрепленных окопах на купянском участке фронта, передает информационная служба «Вести».

Суточная амплитуда температур может быть значительной: днем – слабый плюс, ночью – морозы. Такие частые переходы через ноль создают тяжелейшие условия для тех, кто сидит в плохо оборудованных окопах. Именно это мы видим на купянском направлении, — отметил Тишковец.

Среди «смертельных» факторов эксперт также выделил проблему с водой. По его словам, когда снег начинает таять, уровень грунтовых вод поднимается, заполняя неглубокие траншеи. В течение дня окопы превращаются в глубокие рвы, а ночью вода замерзает, создавая опасные ловушки для солдат.

Третьим ключевым фактором больших потерь ВСУ Тишковец назвал антисанитарию. Он отметил, что зимой отходы не разлагаются, а при потеплении вода помогает патогенным микроорганизмам распространяться, что увеличивает вероятность эпидемий среди военнослужащих, и без того ослабленных.

Ранее в Минобороны России сообщили, что до 30% военнослужащих ВСУ страдают от обморожений. Эвакуация пострадавших затрудняется из-за сложных погодных условий и проблем с логистикой. Тела украинских военных, найденные на бывших позициях, это подтверждают.