Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 16:36

На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины

Лихачев: Росатом и МАГАТЭ обсуждают режим прекращения огня на ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Локальный режим тишины могут ввести на Запорожской АЭС для ремонта ЛЭП «Ферросплавная-1», сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Как передает РИА Новости, соответствующий вопрос в настоящее время прорабатывается с Международным агентством по атомной энергии предложило России и Украине (МАГАТЭ).

Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины, — сказал Лихачев.

Ранее в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что организация предложила России и Украине ввести временное перемирие для ремонта поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС. Поводом для обращения стало отключение «Ферросплавная-1», которое произошло 10 февраля, предположительно, в результате военных действий.

До этого Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Запорожской АЭС. Торжественная церемония вручения состоялась с участием главы Ростехнадзора Александра Трембицкого и генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

ЗАЭС
Запорожская АЭС
общество
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зубастого любимца детей отправили на костер в российском регионе
Фицо объяснил зловредность в поведении Зеленского
Бегство от клещей и пытки ВСУ: новости СВО к вечеру 21 февраля
Метеоролог назвал три погодных фактора, которые убивают ВСУ
Ледовая блокада Балтики ударила по Германии
Дмитриев одним ИИ-видео пошутил об экс-принце Эндрю
Угроза атаки ВСУ испортила жителям Воткинска Масленицу
Композитор Пугачевой и Леонтьева решился на отчаянный шаг
Похититель унитазных сидений завелся в Екатеринбурге
Наушники популярных брендов оказались «тихими убийцами»
На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины
Военный Шали назвал «нетрезвыми недобойцами» плененных штурмовиков ВСУ
В США узнали о создании в Китае ядерного оружия нового поколения
«Это цирк»: Большунов раскритиковал уровень конкуренции на Олимпиаде
«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады
Криминальный мир Украины попал под удар на острове Бали
Более 70 тигров умерли в зоопарке за несколько недель
Снежный шторм накрыл Урал
Россиянка умерла после купания в бассейне пятизвездочного отеля на Бали
Что нужно успеть дачнику в конце февраля: список самых важных дел до весны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.