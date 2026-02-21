На Запорожской АЭС могут ввести режим тишины Лихачев: Росатом и МАГАТЭ обсуждают режим прекращения огня на ЗАЭС

Локальный режим тишины могут ввести на Запорожской АЭС для ремонта ЛЭП «Ферросплавная-1», сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Как передает РИА Новости, соответствующий вопрос в настоящее время прорабатывается с Международным агентством по атомной энергии предложило России и Украине (МАГАТЭ).

Сейчас мы совместно с министерством обороны, Росгвардией и МИДом отрабатываем во взаимодействии с МАГАТЭ сроки и условия установления локального режима тишины, — сказал Лихачев.

Ранее в пресс-службе МАГАТЭ рассказали, что организация предложила России и Украине ввести временное перемирие для ремонта поврежденной линии электропередачи Запорожской АЭС. Поводом для обращения стало отключение «Ферросплавная-1», которое произошло 10 февраля, предположительно, в результате военных действий.

До этого Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Запорожской АЭС. Торжественная церемония вручения состоялась с участием главы Ростехнадзора Александра Трембицкого и генерального директора Росатома Алексея Лихачева.