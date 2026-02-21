Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 14:04

Фицо взялся за рубильник и готовится погрузить Украину во тьму

Фицо: Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 23 февраля

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Словакия прекратит поставки электроэнергии на Украину с 23 февраля, сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, у Киева есть время до понедельника, чтобы возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

Словакия — гордая и суверенная страна, а я гордый и суверенный словак. Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину, — написал Фицо.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия будет блокировать очередной транш Украине в размере €90 млрд, пока Киев не снимет ограничения с транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что страна не поддастся шантажу.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Венгрия способна продемонстрировать, как можно уничтожить Украину всего за три недели. Он выступил с резким предупреждением в адрес Киева на фоне обострения нефтяного конфликта между странами.

