Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:00

Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу

Reuters: США не затронули нефтяные объекты во время атаки на Венесуэлу

Каракас, Венесуэла Каракас, Венесуэла Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

По предварительной оценке, Соединенные Штаты не стали атаковать нефтяные объекты Венесуэлы в ходе военной операции в республике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA. Уточняется, что производство и переработка топлива продолжается в обычном режиме.

Атаки США не затронули нефтяные объекты, как следует из предварительной оценки... Производство и переработка [нефти] идут в обычном режиме, — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что американская операция в Венесуэле прошла блестяще. Он подчеркнул, что армия заранее спланировала свои действия. При этом участие в операции, по словам главы Белого дома, приняло множество «замечательных военнослужащих». По словам Трампа, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

Что касается дальнейших политических перспектив Венесуэлы, США уже работают над этим. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет вовлечен в процесс. При этом США не могут рисковать и позволить руководить кому-то другому.

США
Венесуэла
Каракас
нефть
топливо
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас
Обстановка около президентского дворца в Каракасе попала на видео
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту корабля США
Названа возможная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле
Невестка певицы Валерии встретила Новый год в обертке из-под подарка
Страшная авария унесла жизни мужчины и ребенка под Челябинском
КПРФ высказала свое отношение к ударам США по Венесуэле
На Украине принудительно эвакуируют 3 тыс. детей
Два россиянина погибли после рокового разворота на машине
Под Петербургом задержали утопившего людей капитана без прав
У Долиной отменился крупный концерт
Два маленьких мальчика попали в смертельную ловушку на замерзшей реке
Дмитриев рассказал, чем богата Венесуэла
Лисий бум в Подмосковье привел к печальным последствиям для местных зайцев
Еще одного фигуранта в деле экс-замначальника управления МО арестовали
В 2025 году 83 российских велогонщика получили нейтральный статус
«Мы позволим»: Трамп распорядился нефтью из Венесуэлы после захвата Мадуро
Кержаков раскрыл, что его разочаровало в 2025 году
Россия призвала США освободить Мадуро
Полиция нашла тела мужчины и двух женщин, отравившихся наркотиками
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.