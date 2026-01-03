Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу

По предварительной оценке, Соединенные Штаты не стали атаковать нефтяные объекты Венесуэлы в ходе военной операции в республике, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя государственной нефтяной компании PDVSA. Уточняется, что производство и переработка топлива продолжается в обычном режиме.

Атаки США не затронули нефтяные объекты, как следует из предварительной оценки... Производство и переработка [нефти] идут в обычном режиме, — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что американская операция в Венесуэле прошла блестяще. Он подчеркнул, что армия заранее спланировала свои действия. При этом участие в операции, по словам главы Белого дома, приняло множество «замечательных военнослужащих». По словам Трампа, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

Что касается дальнейших политических перспектив Венесуэлы, США уже работают над этим. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет вовлечен в процесс. При этом США не могут рисковать и позволить руководить кому-то другому.